La definizione e la soluzione di: Parte metallica in punta alla sac à poche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BECCUCCIO

Significato/Curiosità : Parte metallica in punta alla sac a poche

Regno delle Due Sicilie (sezione Ferdinando in Sicilia e la restaurazione) presenti in buon numero nelle principali aree urbane. Degni di nota furono inoltre i due istituti pubblicii per sordomuti fondati dal sac. Benedetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con parte; metallica; punta; alla; poche; Apparte nente a noi; Anagramma di sconti che è una parte anatomica; parte più alta della camicia; La parte contrapposta a quella ghibellina; Sottile lastra metallica ; Lega metallica usata per decorare le incisioni; Un insidia metallica ; Sfera cava, spesso metallica , per fare il thè; Possono essere dalla punta arrotondata; Esponente di punta soprattutto scientifico; Fa la punta alle matite; Per strada, aumenta nell ora di punta ; Fu comprato alla fiera dell est per due soldi; Il cioccolato alla nocciola tipico torinese; Allontanamento forzato dalla propria patria; Effetto contrario alla direzione di uno sparo; Le epoche della Terra; Sintetizza in poche parole un articolo; Si prepara con molta verdura e poche uova; Se ne versano poche gocce nei cocktail; Cerca nelle Definizioni