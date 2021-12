La definizione e la soluzione di: La parte contrapposta a quella ghibellina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUELFA

Significato/Curiosità : La parte contrapposta a quella ghibellina

Guelfi e ghibellini Galli e gli Schelmi, gran parte cioè della nobiltà ghibellina, non comparivano più in alcun incarico politico. La parte ghibellina mancava dunque dei suoi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

