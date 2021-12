La definizione e la soluzione di: Pane sottile tipico della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARASAU

Significato/Curiosità : Pane sottile tipico della Sardegna

Pane carasau Il Pane carasau (conosciuto anche come Pane carasatu, Pane carasadu, Pane fine, Pane 'e fresa o Pane fatu in fresa) è un tipico Pane sardo diffuso in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con pane; sottile; tipico; della; sardegna; Il pane che si guadagna... chi lavora; Tagliare il pane o il prosciutto; Verbo... coniugato dal pane ; Suoni di campane ; Piastra sottile di metallo; Lastra sottile ; sottile lastra metallica; Barca lunga e sottile ; Disordine metabolico tipico dell infanzia; Lo struzzo tipico dell Australia; Vino tipico di Pantelleria; tipico formaggio greco; Stato USA della città di Milwaukee; Il Mollica che è stato un giornalista della Rai; Muscoli della spalla; Un tipo di cartina con tutte le vie della città; All incipit della Bibbia: in __ era il Verbo; Un tipo di pomodoro diffuso in Piemonte e sardegna ; I confini della sardegna ; Una delle province della sardegna ; Nota isola a nord-ovest della sardegna ; Cerca nelle Definizioni