La definizione e la soluzione di: Palloncino che si apre in caso d incidente ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRBAG

Altre definizioni con palloncino; apre; caso; incidente; Scherzo estivo con palloncino pieno d acqua; Si misura con la prova del palloncino ; palloncino riempito d'acqua; Per la prova del palloncino ; __ di sicurezza: si apre se la pressione è troppa; Segno ortografico che apre o chiude un inciso; Si apre in spiaggia; apre la prima pagina del quotidiano; Può destarla un “caso ”; È per caso in un film con Dustin Hoffman; Il quinto caso latino; Popolo del Caucaso ; Usciti indenni dall incidente ; Località dell incidente in cui morì Alfredo Rampi; Usciti indenni dall incidente ; Uscito indenne da un incidente ; Cerca nelle Definizioni