La definizione e la soluzione di: Pace momentanea durante la guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TREGUA

Significato/Curiosità : Pace momentanea durante la guerra

guerra civile romana (44-31 a.C.) La guerra civile romana fu il complesso e confuso periodo storico della Repubblica romana compreso tra il 44 a.C. e il 31 a.C. che ebbe inizio con l'assassinio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

