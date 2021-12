La definizione e la soluzione di: Osso dietro il ginocchio detto patella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTULA

Significato/Curiosità : Osso dietro il ginocchio detto patella

Tibia (anatomia) (reindirizzamento da Tibia (Osso)) La tibia è un Osso dei vertebrati. Si trova, assieme all'Osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel segmento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

