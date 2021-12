La definizione e la soluzione di: Ospita un famosissimo santuario in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOURDES

Significato/Curiosità : Ospita un famosissimo santuario in Francia

Borgo Santa Lucia quartiere San Ferdinando, attorno all'omonima via che prende il nome dal santuario parrocchiale di Santa Lucia a Mare, la cui presenza è attestata sul litorale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

