La definizione e la soluzione di: Ortaggi e frutti... in anticipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRIMIZIE

Significato/Curiosità : Ortaggi e frutti... in anticipo

Ceratitis capitata (reindirizzamento da Mosca della frutta) carpofago e polifago all'interno della polpa di molti frutti. È una delle avversità economicamente più rilevanti a carico della frutta estiva prodotta in ambiente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con ortaggi; frutti; anticipo; ortaggi o che può essere nero, verza e cappuccio; ortaggi o vitaminico; ortaggi gustosi anche arrostiti; L ortaggi o anti vampiri; I frutti usati per i marron glacé; Tra i frutti di bosco ci sono quelli rossi e neri; frutti di forma tondeggiante; Il sapore dei frutti acerbi; Annunciata in anticipo , come una profezia; L'anticipo nello sviluppo; Essere in anticipo sui tempi: __ le tappe; Ortaggi che maturano in anticipo sulla stagione; Cerca nelle Definizioni