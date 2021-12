La definizione e la soluzione di: L organo legislativo federale degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONGRESSO

Significato/Curiosità : L organo legislativo federale degli Stati Uniti

Governo federale degli Stati Uniti d'America principale: Stati Uniti d'America. Il governo federale degli Stati Uniti d'America è l'insieme dei poteri pubblici che gestiscono il governo degli Stati Uniti d'America ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con organo; legislativo; federale; degli; stati; uniti; L organo che... batte; L organo guida della S.p.A; Quello accademico è un organo collegiale dell università; Un organo del pesce; Quello legislativo è come una legge del Governo; Organo legislativo tedesco; Atto legislativo emanato dal governo; C'è quello legge e quello legislativo ; Stato federale tedesco; E' stata capitale della Repubblica federale Tedesca; Luciano, il regista della pellicola Il federale ; Può essere patogeno, federale , speciale..; La sede del Ministero degli Affari Esteri; Quello degli USA che ha per capitale Madison; Valuta ufficiale degli Emirati Arabi; Altro modo di chiamare l ambrosia: __ degli dei; Quella Europea è formata da 27 stati ; Lo sono stati Hemingway, Pirandello e Manzoni; Ci sono le anastati che; Guastati per la cattiva conservazione; Il più nordico degli Stati uniti ; Muniti , provvisti; I padri che istituirono gli Stati uniti ; uniti nella colpa | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni