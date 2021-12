La definizione e la soluzione di: Opinione data per giudicare o valutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRITICA

Significato/Curiosità : Opinione data per giudicare o valutare

Teeteto (sezione La conoscenza è Opinione vera secondo ragione) propone una seconda («la conoscenza è Opinione vera») e infine una terza definizione («la conoscenza è Opinione vera di cui si sa rendere ragione»). L'esito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

