Il nome dell attrice statunitense Stone

Soluzione 6 lettere : SHARON

Sharon Stone Sharon Vonne Stone (Meadville, 10 marzo 1958) è un'attrice, produttrice cinematografica ed ex modella statunitense. Debutta nel 1980 come comparsa in ...

