Il Nobel vinto da Marie e Irene Joliot-Curie.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIMICA

Significato/Curiosità : Il Nobel vinto da Marie e Irene Joliot-Curie

Marie Curie tra i quattro vincitori di due Nobel, è la sola ad aver vinto il Premio in due distinti campi scientifici. Marie Curie crebbe nella Polonia russa; poiché ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

