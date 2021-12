La definizione e la soluzione di: Nelle barche è opposto a dritta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BABORDO

Significato/Curiosità : Nelle barche e opposto a dritta

Match race mantenerlo ma solo se entrambe le barche sono sulle stesse mure. Se le barche sono su mure differenti la barca mure a dritta (che riceve il vento sul lato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

