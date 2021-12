La definizione e la soluzione di: Nave su cui possono atterrare velivoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORTAEREI

Significato/Curiosità : Nave su cui possono atterrare velivoli

Portaerei divenne anche il primo pilota ad atterrare su una Nave stazionaria. Decollò dalla pista di corse di Tanforan ed atterrò su una struttura temporanea installata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

