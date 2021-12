La definizione e la soluzione di: Nati il nostro stesso anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COETANEI

Significato/Curiosità : Nati il nostro stesso anno

Generazione segNati dagli stessi eventi ed è distinta dalla coorte di individui Nati in uno stesso anno, dal fatto di condividere un sistema valoriale e una prospettiva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

