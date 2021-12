La definizione e la soluzione di: Il musical basato sulle canzoni degli Abba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAMMA MIA

Significato/Curiosità : Il musical basato sulle canzoni degli Abba

Abba Rudolfsson e basato su un racconto dello scrittore svedese Vilhelm Moberg. Mamma Mia!, il loro terzo musical basato sulle canzoni degli Abba, ottiene successo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

