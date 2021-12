La definizione e la soluzione di: Muscoli della spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DELTOIDI

Significato/Curiosità : Muscoli della spalla

Muscolo deltoide Il deltoide è un muscolo della spalla, a forma di mezza coppa allungata che ricopre tutta la corrispondente articolazione; ha uno spessore medio di circa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

