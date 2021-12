La definizione e la soluzione di: I monaci che ricopiavano i testi antichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMANUENSI

Altre definizioni con monaci; ricopiavano; testi; antichi; Appellativo da monaci ; monaci cistercensi; Precede il nome di monaci ; Abiti che fanno i monaci ; Una infiammazione intesti nale; Polipropilene di cui fu testi monial Gino Bramieri; Parte dell intesti no di cui fa parte il colon; Quelle di Lieberkühn sono ghiandole intesti nali; Equivoco... fra antichi romani lat; Un 2 dell antichi tà; Così erano detti gli antichi Romani dell Urbe; Greci antichi ; Cerca nelle Definizioni