Soluzione 4 lettere : ERME

Significato/Curiosità : Mezzi busti su pilastrini

Palazzi di Teramo decorato con statue che con i Mezzi busti celebrano i membri illustri della casata. Il museo interno conserva degli olii su tela di Pasquale Celommi, mentre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con mezzi; busti; pilastrini; mezzi pubblici di superficie; Comprende tutti i mezzi che viaggiano sui binari; Fa foto ai mezzi ... in superstrada; mezzi come i carri armati; Solidi, robusti ; Con i cilindri nei motori a combusti one interna; __ profumate: si tengono in busti ne sigillate; Arbusti di regine aulenti; Una finestra divisa da due pilastrini ; Cerca nelle Definizioni