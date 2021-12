La definizione e la soluzione di: Mettere al sole degli alimenti per disidratarli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESSICCARE

Altre definizioni con mettere; sole; degli; alimenti; disidratarli; Rimettere insieme; mettere a punto; mettere sul chi vive; mettere le mani addosso; Quando è fatto, il sole è alto; Isole al largo della Scozia occidentale; Le isole del Pacifico con i fringuelli di Darwin; Il momento in cui il sole se ne va; Altro modo di chiamare l ambrosia: __ degli dei; Il musical basato sulle canzoni degli Abba; Figlie degli stessi genitori; I nativi nell era degli smartphone; alimenti in eccesso che restano dopo un pasto; alimenti da prima colazione; alimenti che si devono solo riscaldare; Il disturbo di chi ingerisce alimenti non commestibili; Cerca nelle Definizioni