La definizione e la soluzione di: Il mese di inizio dell inverno boreale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DICEMBRE

Significato/Curiosità : Il mese di inizio dell inverno boreale

Giugno (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) mese del Sole o mese della Libertà, è il sesto mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, ed è il primo mese dell'estate nell'emisfero boreale ed ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con mese; inizio; dell; inverno; boreale; Il mese del dolce dormire, secondo il detto; Il mese dei crisantemi; C è chi deve farli... mortali per arrivare a fine mese ; Il decimo mese dell anno abbreviazione; Hanno inizio al tramonto; inizio di ripresa; inizio di irritazione; L inizio della cena; La forma dell o zampirone anti zanzare; Fu comprato alla fiera dell est per due soldi; Fase dell a vita in cui si è bambini; Locale dell a casa, da pranzo o da letto; Si avvolge attorno al collo in inverno ; Si fa sentire più in estate che in inverno ; Serve di più in inverno ; Consentono di coltivare fiori anche d inverno ; Si trova nell emisfero boreale ; Costellazione del cielo boreale , Draco in latino; È una piccola costellazione boreale ; Quella boreale è un effetto ottico atmosferico;