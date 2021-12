La definizione e la soluzione di: La mela lanciata da Eris nel mito: pomo della __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCORDIA

Significato/Curiosità : La mela lanciata da Eris nel mito: pomo della __

pomo della discordia Il pomo della discordia o mela della discordia è, secondo il mito, la mela lanciata da Eris, dea della discordia, sul tavolo dove si stava svolgendo il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

