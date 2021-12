La definizione e la soluzione di: Mark Twain racconta quelle di Tom Sawyer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVVENTURE

Significato/Curiosità : Mark Twain racconta quelle di Tom Sawyer

Mark Twain Mark Twain, pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens (Florida, 30 novembre 1835 – Redding, 21 aprile 1910), è stato uno scrittore, umorista, aforista e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

