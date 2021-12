La definizione e la soluzione di: Si mangia con la brioche in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANITA

Significato/Curiosità : Si mangia con la brioche in Sicilia

Cucina catanese (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) rigorosamente servita con la brioscia cco tuppu, cioè una brioche sormontata da un pompon fatto della stessa pasta della brioche, da rimuovere e intingere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

