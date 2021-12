La definizione e la soluzione di: Le manca un senso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SORDA

Significato/Curiosità : Le manca un senso

Altre definizioni con manca; senso; Qualità di ciò che manca di regolarità; Ingrediente che non deve manca re nello strudel; La manca nza di armonia nelle proporzioni; Non devono manca re nelle sale d attesa; senso di colpa per aver compiuto una certa azione; Vicino, sia in senso fisico che psicologico; Interessano un senso ; Così parla chi non segue un senso ;