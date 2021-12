La definizione e la soluzione di: Mammifero il cui pelo è usato nei pennelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINGHIALE

Significato/Curiosità : Mammifero il cui pelo e usato nei pennelli

Martes martes (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) passione per il miele. Il pelo della martora è usato come fibra naturale per la setola dei pennelli di pregiata fattura. ^ Centro per lo Studio e la Documentazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con mammifero; pelo; usato; pennelli; Il mammifero di un romanzo di John Le Carré; Un mammifero come delfini e balene; mammifero con piccola proboscide e corpo tozzo; Il mammifero che si appallottola; Caverna, spelo nca; Quelle a bruciapelo mettono in imbarazzo; Gambe pelo se; Il pelo in botanica; Pezzo di stoffa usato per pulire; Era usato anticamente per scrivere; Antico metodo matematico usato per calcolare aree e volumi; Metallo usato in lega per mondi e monete; Fornisce peli per produrre pennelli ; Compongono la parte morbida dei pennelli ;