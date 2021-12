La definizione e la soluzione di: Malfunzionamento di un mezzo o di un macchinario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIA

Significato/Curiosità : Malfunzionamento di un mezzo o di un macchinario

Altre definizioni con malfunzionamento; mezzo; macchinario; Scompenso __, malfunzionamento del cuore; Posizionati in mezzo , nel punto più importante; Gli ottimisti lo vedono mezzo pieno; Con l ausilio, per mezzo ; È mezzo sangue in un libro con Harry Potter; macchinario da pesca usato nella costa adriatica; Impedisce il funzionamento di un macchinario ; macchinario ligneo che funzionava con un rocchetto; Un macchinario abbronzante;