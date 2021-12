La definizione e la soluzione di: La madre di Maria nella tradizione cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANT\'ANNA

Significato/Curiosità : La madre di Maria nella tradizione cristiana

Maria (madre di Gesù) ?a??a/?a??? Mar María; arabo: ????, Maryam), detta anche Maria di Nazareth, è la madre di Gesù. Venerata come "Santissima madre di Dio" dai cattolici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con madre; maria; nella; tradizione; cristiana; La madre del padre di nostra madre ; La madre di Ermione; La gatta bianca madre di tre mici ne Gli aristogatti; madre di Calcutta; maria ngela, indimenticata attrice; Le antiche monete con l effigie di maria Teresa; Può essere fumaria ; Una bella maria Grazia del cinema; Si piantano nella terra per tendere un tirante; Tratto di strada scavato nella montagna; nella saga di Rocky, la protagonista femminile; Aromi naturali come zafferano e cannella ; Rappresenta il male nella tradizione cristiana; Il monte orientale presso cui, secondo una tradizione , furono crocifissi 10000 soldati romani che si erano convertiti al Cristianesimo; Racconto fra tradizione e fantasia; Per tradizione si legano al veicolo degli sposi; Nella teologia cristiana è il Verbo di Dio; C è quello di senape in una parabola cristiana ; Il terzo libro della Bibbia cristiana ; Il Paolo Cirino della Democrazia cristiana ; Cerca nelle Definizioni