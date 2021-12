La definizione e la soluzione di: Madornale... come certi errori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MACROSCOPICO

Significato/Curiosità : Madornale... come certi errori

Mappamondo di Fra Mauro Ebbene, come è possibile che una preparazione tanto lunga e accurata possa essere sfociata in un simile accumulo di imprecisioni e di madornali errori? Si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con madornale; come; certi; errori; Si può definire così l errore madornale ; Può essere madornale ; Uno sproposito madornale ; Strappato a fatica, come certi si; Basse e larghe.. come le sogliole; come le piante che si nutrono di insetti; Eseguiti... come certi compiti; Strappato a fatica, come certi si; Eseguiti... come certi compiti; certi ficato di paternità di un invenzione; Esigui come certi poteri; Noto politico democristiano vittima del terrori smo; errori , cantonate; Rivista francese colpita dai terrori sti: __ Hebdo; È causa di errori ; Cerca nelle Definizioni