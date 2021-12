La definizione e la soluzione di: Lingua dalla quale derivano italiano e francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATINO

Significato/Curiosità : Lingua dalla quale derivano italiano e francese

Lingua sanscrita La Lingua sanscrita (anche sanscrito da sa?sk?tam, ????????? in devanagari) è una Lingua ufficiale dell'India, ed è una delle lingue più antiche che appartengono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

