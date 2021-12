La definizione e la soluzione di: Laccetto plastico che scorrendo blocca tubi e cavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FASCETTA

Altre definizioni con laccetto; plastico; scorrendo; blocca; tubi; cavi; Un tipo di plastico in scala; Può essere al plastico ; Quello al plastico è una potente bomba; Materiale plastico ; Incagliata o blocca ta, come una stampante; Basta una lettera per blocca re Atene; Può blocca re il transito; blocca il bullone | Venerdì 26 novembre 2021; Il gas che splende nei tubi di vetro; tubi cino che si usa per bere; tubi di avvistamento a bordo dei sommergibili; La serie TV con il capitano Merrill Stubi ng; Oscura cavi tà; Nei pantaloni lascia scoperta la cavi glia; Strumento per regolare le cavi tà di un oggetto; Danneggiarsi l articolazione della cavi glia; Cerca nelle Definizioni