La definizione e la soluzione di: Invio di file, corrispettivo del download ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UPLOAD

Altre definizioni con invio; file; corrispettivo; download; L invio ... sulla tastiera; Il tasto di invio del computer; Rinvio di pagamento; Il tasto d’invio del computer; Vi si possono formare file ; Spazio tra due file di letti; file tto avvolto in pasta sfoglia: in __; Icona sul desktop per eliminare i file ; Il corrispettivo femminile del complesso di Edipo; Il file alla fine del processo di download ; Mollare qualcuno... con il download !; In coda al download ; La fine del download ; Cerca nelle Definizioni