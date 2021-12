La definizione e la soluzione di: L inventore della rivoltella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COLT

Significato/Curiosità : L inventore della rivoltella

Samuel Colt (categoria Inventori statunitensi) Fire-Arms Manufacturing Company, l'azienda che commercializzò il modello di rivoltella che porta il suo nome. Figlio di Christopher Colt, agricoltore del Connecticut ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

