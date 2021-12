La definizione e la soluzione di: Interventi di bellezza: chirurgia __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTETICA

Significato/Curiosità : Interventi di bellezza: chirurgia __

Storia della chirurgia estetica interessarono di ricostruzioni a fini estetici, tra cui correzioni del labbro, Interventi alle orecchie e al naso. Con il crollo dell'impero romano la chirurgia, applicata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

interventi di Donnarumma; interventi che impediscono i gol; Locale da piccoli interventi ; Architetto italiano, celebre per i suoi interventi a San Pietroburgo; Professionista che si occupa di bellezza ; La dea della bellezza e dell amore; Ha vinto... in bellezza ; Uomini simboli di bellezza ; Se ne occupa la chirurgia bariatrica; Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia ; Nella chirurgia bariatrica c'è quello gastrico; Era un comune anestetico usato in chirurgia ;