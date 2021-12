La definizione e la soluzione di: Hanno gli occhi quelle del film horror del 2006. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : COLLINE

Significato/Curiosità : Hanno gli occhi quelle del film horror del 2006

Le colline Hanno gli occhi (film 2006) Le colline Hanno gli occhi (The Hills Have Eyes) è un film del 2006, diretto da Alexandre Aja. È il remake dell'omonimo film del 1977, diretto da Wes ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con hanno; occhi; quelle; film; horror; 2006; hanno da poco partorito; Quelle monarca hanno ali arancioni e contorni neri; hanno la testa... tra le nuvole; Come merci che non hanno trovato compratori; Nel loro paese Pinocchi o può non andare a scuola; Osso dietro il ginocchi o detto patella; Il mestiere di Mastro Ciliegia in Pinocchi o; I due imbocchi del tunne; quelle di Lucio Battisti... erano innocenti; Mark Twain racconta quelle di Tom Sawyer; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti; quelle monarca hanno ali arancioni e contorni neri; Un film di Leonardo Pieraccioni: Finalmente la __; Topolino russo che sbarca in America in un film ; È al di sopra di ogni sospetto in un film di Petri; È piccolo piccolo nel film con Sordi del 1977; Così è la macchina Christine in un film horror ; Edgar, scrittore di horror e thriller dell 800; Film horror con una videocassetta mortale ing; Il Venerdì della saga horror con Jason Voorhees; Gli azzurri del calcio lo vinsero nel 2006 ; Fabio, Pallone d'oro nel 2006 ; Livia Turco ne è stata ministra dal 2006 al 2008; Perse la finale dei mondiali di calcio del 2006 ; Cerca nelle Definizioni