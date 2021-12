La definizione e la soluzione di: Gli Umpa Lumpa lavorano in quella di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FABBRICA

Significato/Curiosità : Gli Umpa Lumpa lavorano in quella di cioccolato

La fabbrica di cioccolato (film) causa dei furti delle ricette, decide di riaprirla avendo trovato dei nuovi e fedeli operai negli indigeni Umpa LUmpa, i quali amano molto il cacao ma non ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con umpa; lumpa; lavorano; quella; cioccolato; Uno molto conosciuto è “La cumpa rsita”; lavorano fra moduli e documenti; lavorano preziosi metalli; lavorano in città e vivono fuori; lavorano nei campi; È nera quella su cui scrivono gli insegnanti; quella di cioccolatini viene paragonata alla vita; quella Giovane fu un partito fondato da G.Mazzini; Abebe Bikila vinse quella olimpica a piedi scalzi; Torta ferrarese al cioccolato ... molto morbida; Il frutto di molte tavolette di cioccolato ; Un gusto spesso abbinato al cioccolato ; Gelato con pezzetti di cioccolato ; Cerca nelle Definizioni