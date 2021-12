La definizione e la soluzione di: Gli abitanti della Basilicata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUCANI

Significato/Curiosità : Gli abitanti della Basilicata

Basilicata Basilicata (disambigua). La Basilicata (AFI: /bazili'kata/), è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 541 786 abitanti con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

