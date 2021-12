La definizione e la soluzione di: Il Gino comico milanese noto per le barzellette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRAMIERI

Significato/Curiosità : Il Gino comico milanese noto per le barzellette

Drive In (programma televisivo) (sezione Le parodie) televisione commerciale di cui Drive In finì per divenire il programma comico più rappresentativo del decennio. Per dirla nelle parole di uno dei suoi protagonisti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con gino; comico; milanese; noto; barzellette; Longino trafisse quello di Gesù; Una calza fino al gino cchio; Un formaggino cilindrico; Il cugino di Paperino; Il Luttazzi comico ; Il comico Gnocchi iniziali; Formava un duo comico con Gian; Il comico Mr. impersonato da Rowan Atkinson; Santo da cui prende nome un quartiere milanese ; Nota attrice teatrale milanese ; Specialità della cucina milanese ; Il Francis criminale della mala milanese anni 70; Il noto cosacco... dello Zecchino d Oro; noto libro di Michele Serra: Gli __; Il Rubirosa noto uomo di mondo del 900; Un noto film di Kubrick: 2001: Odissea nello __; Hanno un pentolone nelle barzellette ; Bambino protagonista di molte barzellette ; barzellette tristissime; Lo scopo delle barzellette ; Cerca nelle Definizioni