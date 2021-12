La definizione e la soluzione di: In geologia un minerale contenente piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GALENA

Significato/Curiosità : In geologia un minerale contenente piombo

geologia italiana geologica fra Sardegna e Corsica. Per descrivere la geologia italiana occorre spaziare da nord con la geologia delle alpi centrali che l'Italia condivide con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con geologia; minerale; contenente; piombo; La formazione dei monti in geologia ; In geologia , frattura della crosta terrestre; Le suddivisioni della geologia ; Capitoli della geologia ; minerale molto diffuso dall aspetto metallico; L acqua minerale ... né liscia né gassala; _ blu: una diffusa acqua minerale ; minerale all interno della matita; Pigmento contenente ferro che trasporta l ossigeno nel sangue; Un piccolo prospetto contenente vari dati; Sacca di origine patologica contenente un solido o un liquido; Una nicchia contenente una statua; Profondo strapiombo ; I militari di piombo ; La benzina senza piombo ne ha generalmente 95; Strapiombo , burrone; Cerca nelle Definizioni