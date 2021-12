La definizione e la soluzione di: Le Furie greche come Aletto e Megera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Erinni (sezione Fumetti, graphic novel e videogiochi) figlie della Notte. Le Erinni sono tre sorelle: Aletto, Megera e Tisifone. Al fine di placarle, vennero chiamate anche Eumenidi (ossia, le "benevole"), si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

