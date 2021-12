La definizione e la soluzione di: Fucili a due canne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOPPIETTE

Significato/Curiosità : Fucili a due canne

Express (arma) (categoria Fucili) bergstutzen, Fucili con due canne rigate, ma di diverso calibro. Se invece di due le canne sono tre (anche quattro) si parla di Fucili drilling: la loro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con fucili; canne; Una bordata... di fucili ; In cima ai fucili ; Per quello fotografico non occorrono fucili ; L'innovazione apportata ai fucili nell'800; Aromi naturali come zafferano e canne lla; Uno dei suoi centri principali è canne s; Uccello rosa canne lla; Ha una o due canne ;