La definizione e la soluzione di: La fettina di vitello cotta ai ferri...alla francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAILLARD

Significato/Curiosità : La fettina di vitello cotta ai ferri...alla francese

Storia della cucina (categoria Errori del modulo citazione - pagine con data di accesso senza URL) agevolando la nutrizione con il suo apporto proteico. La quantità di energia richiesta per digerire la carne cotta è minore di quella della carne cruda, e la cottura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con fettina; vitello; cotta; ferri; alla; francese; fettina di pane imburrata; Una fettina di vitello; fettina di vitello; È detta vitello marino; Lo era il vitello d oro per gli Ebrei; Piatto catanzarese a base di carne di vitello ; Deutoplasma detto anche vitello ; Componenti edilizi di argilla cotta in forno; __ cotta : è un dolce tremolante; Vasi panciuti di terracotta ; Impasto di argilla cotta ; Il ferri gno che impersonò Hulk; Lo è l albumina, ma anche la ferri tina; Polka di origine ceca eseguita da Gabriella ferri ; ferri del focolare | Venerdì 26 novembre 2021; Si oppone alla maggioranza; Stanza vicino alla chiesa dove si prepara la messa; Quella alla volpe è a cavallo; Il Santo morto alla Porziuncola; Cialda morbida di origine francese , da farcire; Il romanziere francese creatore di Gil Blas; Città francese capoluogo dell Occitania; Il supermercato francese con l uccellino come logo; Cerca nelle Definizioni