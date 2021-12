La definizione e la soluzione di: Favorevole come certi momenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROPIZIO

Significato/Curiosità : Favorevole come certi momenti

Unione europea rendono per certi aspetti simile a uno Stato federale, per altri ad una confederazione di Stati, ragion per cui è spesso indicata in dottrina come organizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con favorevole; come; certi; momenti; favorevole circostanza; Tutt'altro che favorevole ; Situazione favorevole ; L'essere propizio, favorevole , del destino; come la voce fuoricampo che racconta; come un affermazione decisa e tagliente fra; come un trono... abbandonato; È stato accolto come lavoratore dipendente; Confusi e movimentati come certi momenti; Arrampicati... come certi capelli; Può esserlo il ritmo di certi brani musicali; Lo sono certi gesti superstiziosi; Confusi e movimentati come certi momenti ; Appropriati e congrui, come certi momenti ; I momenti iniziali... della giornata; Quelli di luna sono momenti difficili; Cerca nelle Definizioni