La definizione e la soluzione di: Fare un traversone nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CROSSARE

Significato/Curiosità : Fare un traversone nel calcio

calcio Catania Edizioni, 2010, pp. 468. Carmelo Gennaro; Luigi Prestinenza, Dal fondo un traversone, Acireale, Roma, Bonanno edizioni, 2003. Maurizio Giordano; Raffaello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con fare; traversone; calcio; Si appiccicano sotto le sedie per non fare rumore; Cerchio metallico bucato utile per fare spessore; Ciò che spinge a fare qualcosa; Ben disposti a fare qualcosa; traversone del calciatore; traversone di calciatore; Il traversone del calciatore; Sotto la suola delle scarpe da calcio ; Fischia i falli nelle partite di calcio ; Il colore del Torino calcio ; Sono così detti nel calcio i milanisti; Cerca nelle Definizioni