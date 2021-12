La definizione e la soluzione di: Si fanno per beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COLLETTE

Significato/Curiosità : Si fanno per beneficenza

beneficenza la beneficenza è intesa come una delle tipologie d'intervento finalizzate a rispondere ai bisogni degli utenti. La questione della beneficenza si pose ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con fanno; beneficenza; Si fanno in strada quando la nazionale vince; Si cambiano ai neonati quando fanno la pupù; Se ne fanno diversi prima di imparare; fanno scintille... tra i fumatori; Si possono organizzare per beneficenza ; Dare in beneficenza ; Contributi per beneficenza ; Va in onda per raccogliere beneficenza ; Cerca nelle Definizioni