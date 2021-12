La definizione e la soluzione di: Faceva coppia con Gianni a metà del secolo scorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PINOTTO

Significato/Curiosità : Faceva coppia con Gianni a meta del secolo scorso

Ferrara (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) sulla riva destra del fiume Po in corrispondenza del castrum che si trovava sulla riva opposta. A metà dell'VIII secolo Ferrara, citata con questo nome da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con faceva; coppia; gianni; metà; secolo; scorso; faceva muovere i treni del secolo XIX; Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi; Nelle corti europee faceva ridere i re; Quello di corte faceva ridere il re; Lo fa quel che s accoppia ; La coppia di puffi; Era in coppia con Renato; La coppia di Reggio; Una canzone di gianni Morandi: In __ da te; gianni , autore di molte fiabe; gianni , compianto stilista; Lo erano le porte in un film di gianni Amelio; Virare... a metà ; Ha due metà ; Aperto... a metà ; Pagare... a metà ; Indirizzo filosofico inglese del XVIII secolo ; Un genere narrativo spagnolo del secolo XVI; Faceva muovere i treni del secolo XIX; Il secolo in cui nacque il Regno d Italia; Un discorso tra sé e sé... a teatro; Parte del discorso ; Discorso in lode di qualcuno; Un discorso difensivo; Cerca nelle Definizioni