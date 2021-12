La definizione e la soluzione di: Un espressione di dubbio con speranza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHISSÀ

Significato/Curiosità : Un espressione di dubbio con speranza

Libro di Isaia eletto, talora biasimata per la sua condotta, talaltra consolata con un messaggio di speranza; le nazioni vicine, condannate per le loro pratiche religiose ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

