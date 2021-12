La definizione e la soluzione di: Esplicitare gli intenti: mettere le carte in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAVOLA

Significato/Curiosità : Esplicitare gli intenti: mettere le carte in __

Albert Einstein (sezione Il Nobel, la maturità e gli ultimi anni) da letto e lo studio fossero sempre puliti e, in particolare, che sulla sua scrivania potesse mettere le mani solo lui. Mileva avrebbe anche dovuto rinunciare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con esplicitare; intenti; mettere; carte; Può essere di intenti , di beni, di impresa..; Disposizione alla correttezza, onestà di intenti ; Esposizione di intenti ; intenti poco chiari; mettere al sole degli alimenti per disidratarli; Rimettere insieme; mettere a punto; mettere sul chi vive; È scritto sul carte llino di un tavolo prenotato; Ricorda un illegale carte llo; Un gioco che richiede tre mazzi di 54 carte ; Simbolo delle carte da gioco; Cerca nelle Definizioni