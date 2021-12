La definizione e la soluzione di: Eseguiti... come certi compiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SVOLTI

Significato/Curiosità : Eseguiti... come certi compiti

SCADA comune, si intende come piattaforma SCADA solo lo strato software che realizza le funzioni di cui al paragrafo precedente "compiti del Sistema SCADA" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con eseguiti; come; certi; compiti; Non eseguiti ; La tecnica che consiste nel riempire di colore i solchi eseguiti col bulino; Non eseguiti , tralasciati; eseguiti a più voci; Cucire una piega di tessuto come rifinitura; come un mazzo di rose o un pasto a lume di candela; come la carta abrasiva che liscia; come una chiusura stagna e impenetrabile; certi ficato di paternità di un invenzione; Esigui come certi poteri; Favorevole come certi momenti; Confusi e movimentati come certi momenti; I compiti che si hanno sul lavoro; compiti , incombenze; Coscienzioso nello svolvere i propri compiti ; Lo sono i compiti gravosi scarsamente ricompensati; Cerca nelle Definizioni