La definizione e la soluzione di: La Ekberg del bagno nella Fontana di Trevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANITA

Significato/Curiosità : La Ekberg del bagno nella Fontana di Trevi

Fontana di Trevi La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma. Costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, il concorso indetto da papa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

